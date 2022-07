Vizinho poderoso

O Ministério da Economia, no afã de encher os cofres do Tesouro, colocou mais um lote de terras da União à venda, publicado no Diário Oficial. Chama a atenção de quem conhece o litoral Norte do Piauí: Sem alarde, a bom preço, estão próximas às propriedades de luxo do chefe da Casa Civil do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira – onde ele desembarca de helicóptero.

Êh, treta

O clima não é tanto de felicidade pré-eleitoral após acordo que consolidou uma coalizão que deve reeleger Ibaneis Rocha ao Governo do DF. Os mais atentos perceberam no domingo, na convensão do PL no Maracanãzinho: Só foi Ibaneis chegar ao palanque que José Roberto Arruda ficou indisposto e foi embora, levando a esposa e pré-candidata ao Senado Flávia Arruda.

Cenário imprevisível

Um grande empresário aposta que o presidente eleito não conseguirá governar em 2023, diante do cenário econômico que emendou a pandemia com a guerra Rússia x Ucrânia, que afetará o Brasil a médio prazo. Mas também pelo clima interno e caixa. A mando de Bolsonaro, Paulo Guedes queima boas reservas do Tesouro para reelegê-lo.