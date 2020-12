Walmor Parente (interino)

Um ano e quatro meses depois do vazamento de óleo nas praias do Nordeste e do Sudeste, a Marinha e a Polícia Federal ainda não apresentaram conclusões sobre possíveis responsáveis pela tragédia ambiental que atingiu mais de 130 municípios. À Coluna, o Centro de Comunicação da Marinha limita-se a posicionar que remeteu um relatório sobre as investigações do caso à PF. Diz ainda que, no total, foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de óleo e resíduos oleosos, entre os estados do Maranhão e Rio de Janeiro, “devidamente destinados, observando protocolos ambientais”.

Vestígios

Ainda segundo a Marinha, dos cerca de 100kg recolhidos em junho deste ano - quando vestígios foram identificados em praias do litoral brasileiro -, estima-se que somente 30% sejam efetivamente óleo relacionado ao derramamento do ano passado.

Sigilo

A investigação conduzida pela Polícia Federal segue em sigilo, sem previsão de conclusão. A PF foi procurada pela Coluna para se posicionar sobre o andamento das apurações, mas não se pronunciou até o fechamento desta edição.

Ibama

O orçamento de 2021, que pode ser votado na próxima semana no Congresso, prevê redução de 29% nos recursos do Ibama. Representantes de 24 associações ambientais pressionam deputados e senadores para evitar o corte que também atingirá o ICMBio (40,4%) e a administração direta do Ministério do Meio Ambiente (39,4%).

Independente

Um dos cotados para a disputa ao comando do Senado, após o STF barrar reeleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP), o senador Antônio Anastasia (PSD-MG) desponta como opção “independente” do Palácio do Planalto que conta com a simpatia de setores da oposição na Casa.

Mineiro

Atual vice-presidente do Senado, o parlamentar mineiro conversa diariamente com colegas do bloco de esquerda, mas tem evitado antecipar a possível candidatura. O partido de Anastasia, PSD, reúne 12 senadores – a segunda maior bancada depois do MDB, com 13 parlamentares.

Campanha

Candidato do Palácio do Planalto para o comando da Câmara dos Deputados nos próximos dois anos, o deputado Arthur Lira (PP-AL) segue em busca de apoio dos partidos de esquerda que somam 132 votos na Casa.

Almoço

Lira foi recebido esta semana para um almoço com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e deputados federais da bancada do Estado. O apoio do PSB, no entanto, esbarra na proximidade do deputado com o presidente Jair Bolsonaro. Lira também teve encontro em Brasília com lideranças do PCdoB.

Fundeb

Sem a regulamentação do Fundeb, mais de 1.500 cidades poderão perder R$ 3 bilhões para a educação em 2021. Aprovado de forma permanente pelo Senado em agosto, o Fundo aguarda votação na Câmara. Restam pouco mais de duas semanas para o recesso parlamentar.

Prazo

Para que as novas regras passem a vigorar em 2021, o Projeto de Lei que regulamenta o Fundo (PL 4372/20) precisa ser aprovado esta semana. Depois terá que retornar ao Senado e seguir para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Lock americano

Enquanto o presidente americano Donald Trump limpa as gavetas e dá de ombros para a pandemia do Covid-19, Miami, reduto de muitos brasileiros de dezembro a fevereiro, prepara um lockdown de 15 dias ainda este mês.

Correria

A decisão, ainda não anunciada, circula na rodinha da turma que já se hospeda na cidade da Flórida e deixa tensos os brasileiros com passagens compradas de férias para o destino.

Corrupção

Hoje é o Dia Internacional Contra a Corrupção e o Brasil segue em “progressiva deterioração do arcabouço institucional anticorrupção”, como resume recente relatório da Transparência Internacional.

ESPLANADEIRA

# B2W Digital (Lojas Americanas) passa a integrar o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da B3 de 2021. # Roche arrecada fundos para campanha Children’s Walk. # Conferência virtual sobre oportunidades do Acordo de Associação UE-Mercosul termina hoje, 9. # "Sarau - arte que faz bem", do escritório da Todde Advogados, acontece dia 17 e conta com apresentação de Maria Fernanda. # A Lendico, fintech de empréstimo pessoal on-line, criou o produto Boleto Parcelado - crediário digital.