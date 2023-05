Um PGR pacificador

O vice-governador da Bahia, Geraldo Junior (MDB), tem nada menos que 40 policiais cedidos para seu gabinete. E acha pouco. Disse a aliados que precisa de mais, porque é a segunda autoridade do Estado e trabalha muito. Há quem aponte arrependimento do PT na parceria eleitoral. Ex-vereador, Geraldinho é muito ligado aos imãos Geddel e Lúcio Vieira Lima. E não agregou votos do partido em cidades-pólo.

Reviravolta

Pirenópolis (GO) vive em ebulição com o novo plano diretor da prefeitura, que permite construção de resorts na cidade tombada pelo IPHAN. Houve uma reviravolta judicial: o desembargador Anderson Holanda, do TJGO, suspendeu decisão de uma juíza que, no seu último dia no Fórum, autorizou os vereadores a avançarem com o projeto.

Torcida por Jarbas

O 1º suplente do senador Jarbas Vasconcelos, Fernando Dueire (MDB-PE), foi avisado de que é provável que o titular não retorne ao Salão Azul até o fim do mandato em 2027. Um dos mais experientes políticos dessa geração, Jarbas faz tratamento de saúde no Recife, e há de todos uma torcida imensa, em Brasília, pela sua recuperação.

Sobrou para Bíblia

Lobistas das big techs procuram o deputado federal Deltan Dallagnol (Pode-PR) para ser o porta-voz dos evangélicos (e das empresas, claro) contra o PL das Fake News. Com a dica de dizer que versículos bíblicos serão censurados. Batalha épica.

ESPLANADEIRA

