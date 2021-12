O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ignoram pedidos de explicações, enviados pela Coluna há duas semanas, sobre os erros no cálculo das contas de luz da população, entre 2017 e 2020, identificados pela Controladoria-Geral da União (CGU). Não se posicionam sobre qual o impacto médio decorrente desses erros nas contas de luz e qual o seu valor global; quais concessionárias do serviço público de distribuição de energia tiveram as tarifas impactadas e qual o valor que os consumidores de cada concessionária pagaram a mais. Muito menos como será feita a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Conexão SP

O deputado federal baiano Cacá Leão (Progressistas) destinou R$ 500 mil dos R$ 8,7 milhões de suas emendas para a cidade de... Itatiba, no interior de São Paulo, a 2 mil km de Salvador. Os eleitores baianos agradecem.

Tá bom

Cacá explica que, como líder de 42 federais, “representa a bancada nas decisões partidárias, podendo indicar/ajustar emendas que contemplam outros estados”. Hum..

Giroflex ligado

Só começa o calvário de Sidnei Piva, o megalômano aéreo da pandemia. Muita gente importante da polícia e Judiciário teve seu voo na ITA cancelado e as férias frustradas.

Aliás..

.. afeito a posar na frente de seus Airbus, Piva sumiu do pátio e da mídia, onde, boquirroto, prometia compra de mais 50 aeronaves, além das quatro em operação.

Olho nele

O ministro do STF André Mendonça , muito bem treinado, elogiou a imprensa e a importância da mesma na consolidação da democracia no País. Mas não convenceu ainda pelo seu histórico recente de perseguição a jornalistas e influenciadores digitais que criticaram o presidente Jair Bolsonaro. Como AGU e ministro da Justiça, recorreu à Lei de Segurança Nacional para abrir inquéritos e processar quem criticou o presidente.

Segue a novela

O PRTB correu para destacar em seu site que sua estrela-mor, o vice-presidente Hamilton Mourão, “apoia as ações do partido”, segundo o portal da legenda. O partido vive uma autofagia na qual o irmão de Levy quer destituir a cunhada viúda do comando.

Os Rios

Mas é certo que o vice está procurando outra legenda para se filiar e se lançar candidato ao Senado Federal. Só não escolheu ainda se no Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro.

Colégio e o “neguin”

O silêncio do Colégio Cristão Ver, de BH, é tão passivo de punição à luz da lei quanto o crime de racismo e injúria cometidos pelos jovens alunos no grupo de whatsapp. Os diretores sumiram e evitam encarar a responsabilidade de punir os alunos. A Coluna procurou a escola em seus contatos por dois dias, por e-mail e telefone, em vão.

MERCADO

Precatório$

Com as alterações na PEC dos Precatórios, empresas de direitos creditórios se tornarão ainda mais importantes. Precavido, um grupo negociou mais de R$ 17 milhões nestes papéis. A empresa obteve faturamento 400% maior que o de 2020.

Hora da compra

Pesquisa da Worldpay from FIS indica que, nas compras deste Natal, o brasileiro optará por quem oferece bons descontos (86%), múltiplas formas de pagamentos (84%), e boa política de trocas (80%).