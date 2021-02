O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, se lançou a candidato ao Governo de São Paulo, direto de Washington, Estados Unidos, onde atua como diretor do Banco Mundial. Mas pode ser abatido pela Justiça. Ele responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal e também pode virar réu na ação pública na Justiça Federal que envolve a Cinemateca. Weintraub é acusado pelo Ministério Público Federal de ser o principal responsável pelo caos no órgão ao cancelar o contrato com a Fundação Roquette Pinto, e pode responder por improbidade administrativa. A Cinemateca está fechada há quase um ano, prejudicando ainda mais o setor cultural.

No script

Outros dois estão na mira da Justiça. O ex-ministro Marcelo Álvaro e o secretário de Cultura do Governo, o ator Mario Frias. Ambos devem se candidatar a deputado.

Estatuto

O secretário de Cultura prometeu um chamamento para gestão da Cinemateca mês que vem, mas começou a fazer gestão própria, o que é proibido pelo termo de doação pública do arquivo.

Coisa tá boa aqui..

O Paraguai está prestes a ganhar dois helicópteros modelo Bell 412, da Polícia Federal do Brasil, para ajudar a patrulhar a fronteira. O Senado incluiu o PL 331/20 da doação na pauta de semana que vem.

Como assim?

Quem vai pagar a viagem é o contribuinte. Cerca de R$ 103 mil em custos ao Governo. Fica a pergunta: por que a PF não utiliza os dois aparelhos para patrulhar a fronteira?

Carnaval em baixa

O trade turístico sofreu no feriadão de Carnaval no Brasil inteiro, sem igual em comparação a anos anteriores, por causa da pandemia do coronavírus. A cidade do Rio de Janeiro foi a mais afetada, com o cancelamento da festa na Sapucaí e de blocos nas ruas. Em 2020, a ocupação nos hotéis cariocas ficou em 93%. Este ano não ultrapassou os 50%, segundo dados oficiais da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira.

Terra da garoa

Em São Paulo, houve forte impacto negativo também na hotelaria. A ocupação no verão vem sendo de 40%. Na capital, o segundo semestre de 2020 foi um desastre, com média de ocupação em 20%.

Ceará e Bahia

No Estado do Ceará, as hospedagens de Carnaval chegavam a 70%, mas neste ano atingiu apenas 40%, conforme a ABIH. Em Salvador e em várias cidades baianas, a ocupação média foi de 50% - e estimam 70% a média durante o verão.

Frevo na rua!

O prefeito João Campos, do Recife, já demonstra profunda diferença no tratamento à cultura da cidade em relação a seu antecessor, Geraldo Júlio, ambos do PSB. O atual alcaide já sancionou Projeto de Lei que vai assegurar R$ 4 milhões para 160 agremiações e 900 atrações artísticas, entre cantores, bandas e orquestras.

Sem burocracia

O Auxílio Emergencial do Carnaval é uma parceria com empresas privadas. Geraldo Júlio, pelo contrário, deixava os profissionais numa verdadeira via-crucis para receberem os seus cachês.

Ratinho no ar

O apresentador de TV e empresário de comunicação Carlos Massa, o Ratinho, foi às compras. Ele está montando uma rede de rádios no Brasil, e tem comprado emissoras principalmente no Litoral Norte paulista e na capital do Rio de Janeiro.

Nos bastidores..

..A presidente do SBT e filha do Silvio Santos não gosta do contrato da emissora com o apresentador, pelo qual dividem metade dos lucros do programa. Mas Ratinho não está preocupado.

ESPLANADEIRA

# Telemedicina do HCor oferece expertise para laudar à distância exames de eletrocardiograma realizados na rede pública. # Housi, plataforma de moradia por assinatura, anuncia expansão para Rio de Janeiro. # Programa Munícipio Transparente, patrocinado pela Techint E&C, Instituto Ethos e a Agenda Pública, elevou em até 200% a transparência na gestão pública em Patrocínio e Serra do Salitre, em MG.