O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, entregou à Casa Civil um relatório do que já fez até agora na pasta, para tentar minimizar a gafe do anúncio de um programa de subsídio a passagens aéreas a R$ 200 nas companhias. Entre outros pontos, como novas concessões de terminais do Sudeste e Nordeste, o Ministério abriu caminho para investimentos de R$ 195 milhões no terminal de Goiânia e criou um grupo de trabalho para resolver a crise do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, cujo concessionário avisou que pretende devolver o terminal.

Sobre juros

Embora a gritaria dos bancos seja grande, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, e parte dos colegas na Esplanada considera que a redução dos juros para o crédito consignado foi uma vitória acachapante do Governo, trabalhadores e aposentados no Conselho Nacional da Previdência Social, que é quadripartite e une também as confederações patronais.

Michelle cresce

Michelle Bolsonaro ganhou mais vitrine política no Partido Liberal, e começa a ofuscar o marido fujão, que continua na Flórida sem data para voltar ao Brasil. Ontem ela assumiu como presidente do PL Mulher. E deu posse a dirigentes estaduais como Eudócia Caldas, senadora suplente e mãe do prefeito de Maceió, JHC; Bianca Santos (RJ), Rosana Valle (SP), Delegada Sheila (MG), Bia Kicis (DF) e Nilmar Ruiz (RO).

Pé na estrada

Na “milésima” tentativa em décadas da aprovação de uma reforma tributária que tenha menos resistência entre variados setores – porque nunca haverá consenso – a Câmara dos Deputados botou o pé na estrada para ouvir industriais, políticos e comerciantes. Um Grupo de Trabalho do Sistema Tributário (PEC 45/19) está rodando capitais. A última visita foi nesta segunda-feira, em Belo Horizonte.

Pe$quisa$

As fundações de apoio de universidades públicas e de institutos federais de ensino arrecadaram R$ 9 bilhões em 2022 para as pesquisas conduzidas por essas instituições – batendo o recorde do ano anterior, de R$ 8 bi. Os dados são do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies). Foram puxados em especial pelos projetos dos setores de saúde, petróleo e gás, comemora o presidente da entidade, Fernando Peregrino.

Índice da Amizade

Apenas 58% dos brasileiros afirmaram possuir amigos próximos ou parentes com quem podem contar em caso de necessidade. Resultado da pesquisa “Global Happiness 2023”, da Ipsos, em 32 países. O Brasil é o penúltimo colocado do ranking neste quesito, atrás apenas do Japão (54%). Os primeiros colocados na lista são a Holanda (82%), Indonésia e Portugal (ambos com 79%). A média global é de 72%.

ESPLANADEIRA

# SOS Pantanal, com patrocínio da Fundação Toyota do Brasil, lança novo programa Águas do Pantanal. # Estudo da Scanntech indica que consumo de carne no Brasil caiu 12% nos últimos dois anos. # Prudential é eleita, pelo 9º ano consecutivo, uma das empresas mais éticas do mundo, pelo Ethisphere Institute. # Com estoque crítico de plaquetas, A.C. Camargo Cancer Center pede por doações. # Projeto Urbegrafia lança hoje livro “Urbegrafia – um mosaico visual do Rio”, no Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). # O jovem Arthur Castro tornou-se Coordenador Ofensivo do Brasília Pilots, time de futebol americano da capital.