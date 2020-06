As turmas da cabine e de gabinetes das empreiteiras sabem o que taxia nos céus de Belo Horizonte: a concessão bilionária do Aeroporto da Pampulha, no centro da capital, cuja operação a Infraero passou por 35 anos para o Governo de Minas Gerais. A BH Airport e uma potencial sócia estão de olho no terminal. A pista de Pampulha (que já operou voos domésticos de GOL e TAM por anos, tem 2.540 metros (não é curta, como publicamos ontem), e capacidade para receber Airbus, Boeing e os Embraer das três maiores companhias aéreas. A pista, aliás, é maior que Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ). Mas Pampulha precisaria de um novo, amplo e moderno terminal.

Relatórios

Lá se vão três meses e 8 dias desde que a Presidência criou o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. Que só acompanha o cenário e municiava de informações os ministérios.

Agora, vai?

Na segunda (22), o presidente Jair Bolsonaro alterou o Artigo 2º em novo Decreto (10.404) para que o comitê seja deliberativo sobre prioridades e diretrizes.

Brasil da folia

Tem gente na Câmara Distrital do DF já pensando se vai ter ou não festa nas ruas fim do ano. É que a Casa aprovou em 2019 o PL 649, que institui o 2 de Dezembro como Dia dos Blocos Carnavalescos Tradicionais. Autoria do deputado Roosevelt Vilela.

Primeira parada

O Comitê Olímpico do Brasil começa a embarcar atletas para Portugal nas próximas semanas, para treinamento de 45 dias, em média, de diferentes modalidades. Serão ao menos 207 atletas hospedados em dois centros de treinamento de primeira linha: em Lisboa e em Rio Maior, revela o diretor-geral do COB, o judoca Rogério Sampaio.

Nas ondas

A turma do Surf, modalidade estreante nos Jogos de Tóquio em 2021, quer treinar nas praias de Nazaré. E há atletas de outras modalidades, como Robert Scheidt, que já mora na Europa, e vão continuar treinamentos na Itália e França.

Timaço

..A delegação brasileira para a Olimpíada do Japão deve passar de 800 pessoas. O COB já fechou com Air Canadá como transportadora oficial. Todos os voos terão escala de 12 horas em Toronto.

Shopping ..

Veja a confusão armada. Os municípios de Sorocaba e Votorantin, separados por avenida, dividem as instalações do Shopping Iguatemi Esplanada. Desde segunda-feira, a administração passa apuros, porque a prefeitura de Sorocaba proibiu abertura do comércio; e a de Votorantim (onde está galeria da maioria das lojas) permite o funcionamento. O shopping está “meio aberto”.

.. da discórdia

E a administração passa aperto. Há anos as prefeituras disputam o quinhão de quem abocanha o IPTU do shopping e o ISS das transações das lojas.

Índio$

O lembrete, pertinente, é do Conselho Indigenista Missionário: A FUNAI gastou este ano apenas 0,02% do orçamento da União. Os R$ 189 milhões gastos até maio são o mais baixo investimento dos últimos 10 anos.

Moro para leitura

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro assina o prefácio do livro “Morte a vossa Excelência” (Citadel Editora), do jornalista americano Alexander Stille, sobre a operações Mãos Limpas na Itália.

Em tempo

Viva São João Virtual !

ESPLANADEIRA

# Os ativistas sociais da 'A Liga' fazem live hoje, às 19h30, com a deputada estadual Martha Rocha. No Facebook @aligario2020 . # Vereador de Salvador Cesar Leite (PRTB), é pré-candidato a Prefeito de Salvador. # Acontece hoje às 10h webinar Papo com o IAB, com tema ‘O IAB no combate à pedofilia e à cyberpedofilia’. # Hospital Santa Luzia, da Rede D’Or São Luiz em Brasília, abre vagas para curso de gestante que será ministrado virtualmente entre os dias 27 e 29 de junho.