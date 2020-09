Talkey, Santidade

A visita do Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giovanni d'Aniello, ao presidente, em companhia do chanceler Ernesto Araújo, na segunda-feira, levantou rumores de que Jair Bolsonaro conversaria com o Papa Francisco. Aliás, Bolsonaro quer o diálogo e uma reunião, há dois anos, e deixou a dica. Mas Dom Giovanni foi se despedir. Foi nomeado por Francisco para Núncio na Rússia. E em seu lugar…