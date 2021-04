Sujeira na praça

Não bastassem os hospitais sobrecarregados com pacientes de Covid-19, a capital João Pessoa está às voltas com um surpreendente problema. Desde segunda-feira, sacos de lixo começam a se acumular pelas ruas da cidade. É que em plena pandemia, a prefeitura quebrou contratos com as três empresas responsáveis pela limpeza urbana. No domingo, um dia antes da paralisação dos…