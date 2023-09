Setembro Amarelo

O desgaste que culminou na exclusão das Forças Armadas da fiscalização das eleições acentuou-se, no último pleito, após o questionário de mais de 80 perguntas enviado pelos militares ao TSE. Todas as perquntas foram respondidas pela Corte. A maioria respaldava o discurso de Bolsonaro e levantava suspeitas sobre a segurança do processo de votação. As Forças também foram excluídas da comissão de transparência das eleições.

Visita ao Papa

Uma comitiva do Amapá será recebida pelo Papa Francisco em Roma em outubro. A audiência foi organizada pelo empresário Elpidio Amanajás e Frei Hans Stapel, da Fazenda Futuro. Vão integrar a comitiva os deputados Diogo Senior, Aldilene Souza e Jory Oeiras; o desembargador Mario Mazurek (vice-presidente do Tribunal de Justiça) e o prefeito de Porto Grande, Josá Bessa.

WO

A CPI da manipulação de resultado em partidas de futebol terminou derrotada. Nenhum representante de empresas de apostas (bets) sentou na cadeira de depoentes. O parecer do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) foi direto para a gaveta após quatro deputados pedirem vista. O prazo da CPI se encerrou e não haverá mais sessão. Por outro lado, o MP de Goiás já indiciou 14 pessoas e a Fifa baniu três jogadores envolvidos em trapaças.

Auramedi

O vereador de São Paulo Rubinho Nunes, do União Brasil, entrou com ação civil pública solicitando que a Justiça do Distrito Federal suspenda o contrato de R$ 285,8 milhões entre o Ministério da Saúde e a empresa Auramedi, de Goiás. Apesar do tamanho do contrato, a Auramedi tem apenas um funcionário. O contrato foi feito por dispensa de licitação em abril e prevê o fornecimento de 293,5 mil frascos de imunoglobulina humana.

Transparência

O TSE abre na quarta-feira, 4, o código-fonte da urna para inspeção das entidades fiscalizadoras. O código ficará aberto em tempo integral numa sala de vidro no subsolo do TSE até a fase de lacração dos sistemas nas vésperas das eleições municipais de 2024. Todas as entidades fiscalizadoras foram convidadas e poderão cotratar técnicos com expertise para analisar o código.

ESPLANADEIRA

# PicPay anuncia desconto para clientes de 50% no show que abre a turnê de 30 anos de carreira de Ivete Sangalo. # Ex-deputado Alex Canziani (PR) vai lançar a filha, Luisa Canziani, candidata a prefeita de Londrina. # Grupo IMC abre 86 vagas de Jovem Aprendiz exclusivamente para PcD. # Vivo abre vagas para Programa de Aprendiz em processo 100% digital. # Instituto Luiz Gouvêa lança aplicativo JUSJOBS para auxiliar e agilizar processos jurídicos. # Maurício Gomyde lança “Vida Becker e a máquina de contar histórias” em Brasília, neste sábado (30).