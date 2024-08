Sem páreos

As eleições deste ano serão “mamão com açúcar" em 214 municípios do País. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontou que nestas cidades há registro de apenas um candidato à prefeitura - sendo 72% deles à reeleição. Tornou-se aclamação eleitoral. Pela lei, um único voto já é o suficiente para garantir a vitória nas urnas. A maior concentração de candidaturas únicas está no MDB, no PSD e no Progressistas.

Teatro do acordão

A cena foi preparada de forma que não humilhasse o ministro do STF Flávio Dino, o causador da confusão toda. Mas essa reunião dos representantes dos Três Poderes no acordão sobre a volta do pagamento das emendas não caiu bem para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele saiu visivelmente irritado e sabe que está no meio de um jogo do Palácio com o Supremo. Agora, ele quer é cuidar da sua sucessão.