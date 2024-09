Segura na poltrona

Há uma articulação da cúpula do PSD para fazer o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT), senador licenciado, o vice-presidente na chapa de Davi Alcolumbre (União-AP) em fevereiro. Se vingar, Fávaro pode ser substituído por Guilherme Campos, o coringa de Kassab recém-chegado ao MAPA como secretário de Política Agrícola. A negociação passa pela forte bancada do agronegócio.

Cargo poderoso

Um cargo sem holofotes, mas poderoso, e sob mando da ministra Simone Tebet é cobiçado por muitos partidos. É o de Fábio Bueno, coordenador dos Bancos Multilaterais da Secretaria de Assuntos Internacionais do Planejamento. Ele é o homem do Fundo para a Bacia do Prata, um caixa bilionário bancado por Brasil e vizinhos para projetos de infraestrutura no Mercosul. E com direito a rodar o mundo.

Você paga

A Câmara já pagou, até fim de agosto, mais de R$ 138 milhões com os gastos do “cotão”, para custear atividades dos parlamentares. O valor daria para pagar 4,6 vezes a última premiação da Mega Sena, que rendeu aos vencedores R$ 29,8 milhões. Os campeões de gastos são Vinícius Gurgel (PL-AP), com R$ 387 mil; Danilo Forte (União-CE), com R$ 376 mil; e Geraldo Resende (PSDB-MS), com R$ 375 mil.

PF e as mulheres

A Polícia Federal reforçou contato com as policiais após o 1º encontro nacional de mulheres. Uma Carta pediu políticas de combate a assédios. A assessoria da instituição ressaltou que através dos “programas Rosa dos Ventos, #PFporElas e #PFporTodos desenvolve ações para promover o bem-estar, enfrentar o assédio e a discriminação, e apoiar a saúde mental”.

Aumenta o som!

Os bairros de Ipanema e Leblon se destacam com 68% das ocupações de hotéis alavancadas pela iminência do Rock’n Rio, seguidos pela Barra e Recreio com 63% de reservas garantidas. São dados da pesquisa realizada pelo HotéisRIO. E devem crescer: O público do evento é mais jovem e tende a efetivar as reservas no último minuto.

ESPLANADEIRA

#Rio Paraguai chega à cota de -6 cm em Ladário (MS). #Fluencypass e Santander disponibilizam bolsas de estudo para brasileiros. #Festival do Conhecimento UFRJ: 2024 ainda não será o ano da IA nas eleições. #Focos de calor em agosto foram 105% maiores do que o mesmo mês de 2023. #Gabi Sabino lança livro sobre mulheres na política na Bienal do Livro SP. #UniHorta: Projeto do Instituto Uniodonto Goiânia transforma horta aquapônica em fonte de alimentos para comunidades.