O movimento de rompimento entre o presidente do DEM, ACM Neto (BA), e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), vem de uma pressão regional do partido na Bahia. No centro do embate está o deputado federal Elmar Nascimento (BA), apoiado por prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de cidades importantes no Estado. A base do parlamentar é imprescindível para o projeto de ACM, que pretende se…