Rolo na Embratur

Uma onda de auto-exposição tomou conta de alguns deputados na Câmara. Dois deles se destacaram com a criação de “grupos parlamentares” de relações bilaterais do Legislativo com outros países. Félix Mendonça Junior (PDT-BA) virou presidente de nada menos que seis grupos: Brasil-Ucrânia, Brasil-Turquia, Brasil-Romênia, Brasil-Tailândia, Brasil-Croácia e (ufa!) Brasil-BRICS. Já Rosangela Gomes (Republicanos-RJ) criou os grupos Brasil-EUA, Brasil-México e Brasil-República Dominicana.

Cadeia nele!

Saiu a primeira condenação da maior chacina da História do DF, conforme revelou a Coluna online ontem. O adolescente M.A.D.S., 17, acusado da execução com mais cinco adultos, foi sentenciado a pena máxima de 3 anos de retenção em internato, pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O bando matou 10 da mesma família, inclusive duas crianças, na tentativa de se apossar de um sítio avaliado em R$ 2 milhões a fim de vendê-lo.

ESPLANADEIRA

# Economista Manoel Pires lança dia 30, no Rio, livro “Tributação Progressiva e Crescimento Econômico”. # Safra Invest Day acontece hoje, em SP, com presença de 600 assessores de investimentos. # Fundação Grupo Boticário abre inscrições para 3ª edição do Edital Conexão Oceano. # Empresários Rogerio Vargas e Eduardo Baccetti, da Auddas, falam amanhã sobre Sucessão Familiar, no canal do Youtube da empresa. # RenovaBR promove hoje webinário sobre importância da estruturação de gabinetes com equidade de gênero. # Abrig ministra curso presencial ou online: "Práticas Recomendadas e regulamentação da atividade de RIG”. # Rodrigo Rollemberg assumiu a Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC.