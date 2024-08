Registro oficial

O general Marco Antônio Amaro dos Santos, chefe do Gabinete de Segurança

Institucional da Presidência da República, terá de responder, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, pelas supostas intimidações e ameaças de agentes do GSI a brasileiros que protestavam, no Chile, contra a presença do presidente Lula da Silva no país. O requerimento é do deputado Marcos Pollon (PL-MS). O parlamentar também pede que seja identificado um ajudante de ordens que filmava as manifestações pacíficas, tirava fotos e chegou a pedir identificação de alguns brasileiros, sem qualquer prerrogativa para isso.

Poeira baixa

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou convites ao assessor do Palácio, Celso Amorim, e ao chanceler Mauro Vieira. Amorim deve aparecer amanhã e há certeza no Itamaraty que vai eximir Vieira de trapalhada verbal pró-Venezuela. O chanceler viajou para fora do País. Na Câmara, os governistas trataram de não aparecer na Comissão hoje para não dar quorum e evitar a convocação da dupla.