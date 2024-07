Refugiados no Brasil

O Progressistas está realizando desde o fim de semana suas convenções municipais para indicar candidatos a prefeitos e vereadores. O PP terá candidatos em muitas cidades-pólo do interior, e em algumas capitais – em outras, vai se aliar a partidos como MDB, PL e União, para citar os principais. A ala mais jovem também está emergindo. Em Curitiba, a deputada estadual Maria Vitória deve disputar a prefeitura.

Ucrânia x Brasil

O quiprocó em que se meteu o presidente Lula da Silva, ao não tomar lado para valer na guerra da Rússia com a Ucrânia, causa um efeito constrangedor no meio diplomático. O Governo de Zelenski não tem convidado o Brasil para eventos oficiais promovidos pelo país. Pior, a Ucrânia não comemorou, há dias, os 130 anos de imigração de seus cidadãos ao Brasil, que deveriam ser celebrados neste ano.

Tem pix?

A turma da antiga sente falta do ex-senador Romero Jucá nesta pré-campanha.

Entusiasta da articulação do partido em eleições passadas, rodava o Brasil com os dados bancários da conta dos diretórios no bolso – o de Roraima, seu reduto, e o de amigos de outros Estados. Hoje, afastado da política (mas nem tanto), é conselheiro da Febraban. Jucá era dos poucos que tinha sobra de campanha para pagar despesas dos derrotados.

Pacotão hermano

O Palácio espera o resultado das eleições na Venezuela para encampar o projeto de retorno do país ao Mercosul (e até entrada nos BRICS) – com ou sem Nicolás Maduro. Fato, para o Governo, é que não se pode desdenhar do maior produtor de petróleo da América do Sul no eixo comercial, a despeito da ditadura que persegue e prende jornalistas e opositores. Falta combinar com os países do bloco, que criticam o regime.

Rei do gado

O presidente Lula da Silva sancionou ontem a Lei 14.930/2024 que confere o título de Capital Nacional da Vaquejada ao município de Lagarto, no Sergipe. Reconhecida como esporte em 2021 pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, a ainda polêmica vaquejada é uma atividade cultural popular na região Nordeste do País - sendo um dos mais tradicionais eventos de Lagarto.

ESPLANADEIRA

#Workshop da Finch estará na AB2L Lawtech Experience no Centro de Convenções Frei Caneca, 30 de julho em SP. #Pronaf investe R$ 274 milhões na agricultura familiar do Rio. #ABDI e Abiplast lançam plataforma Recircula Brasil na sexta-feira. #Topaz amplia segurança dos clientes de instituições financeiras com tecnologia “Chamada Segura”. #NICE anuncia vencedores do CX Excellence Award na Interactions 2024. #CLP e FAAP estão com inscrições abertas para pós-graduação que forma servidores públicos.