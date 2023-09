Reforma de cultura

Decisão do ministro da Indústria & Comércio, Geraldo Alckmin, conota que alguém precisava de emprego em Nova York. Criou o Escritório Financeiro na cidade, para “controle da execução orçamentária e da gestão patrimonial” e “prestação de contas das unidades no exterior”. O que já era exercido pela secretaria de finanças em Brasília.

Escrito

Quando deputado de baixo clero – até poucos anos atrás – Jair Bolsonaro recorria ao então presidente do PP, Francisco Dornelles, para ter suas emendas individuais e de bancada empenhadas. O veterano telefonava para os ministérios e para o Palácio e dizia: “Onde está escrito Jair, leia-se Francisco”. Foi assim por muitos anos.

Taxada

De um especialista que transita todo dia nas associações de um setor acostumado a lucrar muito alto de anos para cá: a turma do agronegócio, que será taxada em até 25%, começará a sonegar. Fala em especial de pequenos e médios produtores.

ESPLANADEIRA

#Syngenta Seeds em Formosa (GO) instala nova torre para ampliar capacidade de estoque em 30%. # Ministério da Saúde vai mapear população em risco de insegurança alimentar. # Dados do Serasa Experian revela que Sudeste sofreu 2 milhões de tentativas de fraude no primeiro semestre. # Pesquisa da STN mostra que fila para transplante de córnea no Brasil pode chegar a mais de 1 ano. # Rede de brechós Peça Rara entrega no DF 1º espaço social 100% construído com doações de seu instituto. # Cirurgião do Hospital Alemão Oswaldo Cruz é eleito presidente mundial da IFSO.