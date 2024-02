Recrutados para o ato

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou principais aliados - só caciques do PL e de partidos amigos -, além de militares com mandato, para uma reunião hoje à tarde na fazenda de um amigo em Brasília para alinharem o ato de São Paulo no domingo. A Coluna apurou que, entre outros, estão confirmadas as presenças dos seguintes aliados: senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ); deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carlos Jordy (PL-RJ) e Evair de Mello (PP-ES), além do presidente do PP, senador Ciro Nogueira. Além do ato da Paulista, a pauta do encontro também inclui a repercussão da fala do presidente Lula que desencadeou a crise com Israel. Haverá advogados na reunião pra orientar sobre o discurso, no ato, a fim de não trazer mais problemas no inquérito que Bolsonaro responde no STF.