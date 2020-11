Recife vira foco

A campanha eleitoral no Recife ganha a cada dia mais ares nacionais. Marília Arraes (PT), que disputa o 2º turno contra João Campos (PSB), espera a chegada do ex-presidente Lula da Silva na cidade – para apoiá-la nas ruas e mídias, e para acalmar o partido, que não a aceita até hoje. Petistas do diretório dão como certa a chegada de Lula na cidade, mas o cacique não…