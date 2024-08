Receita é ouuuuro!

Substituto do enrolado Neri Geller na Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos promete fazer devassa na pasta e já está “causando” nos corredores. Algumas reclamações já chegaram ao ministro Carlos Fávaro. Campos recebeu a missão do padrinho Gilberto Kassab, presidente do PSD, de viajar pelo País para se aproximar do setor agrícola, em especial usineiros do biodiesel.

PT no azul

O Partido dos Trabalhadores vai abandonar o vermelho no logotipo da sigla e no vestuário do presidente Lula da Silva. Tem sido gradativo. Mas a maior prova foi domingo passado, quando o Barba apareceu em pronunciamento na TV de terno e gravata azuis. O dress code é ideia do marqueteiro que ajudou na campanha do 3º mandato.

Fumacinha do mal

O Brasil tem mais de 3 milhões de adultos consumidores de cigarros eletrônicos, os chamados vapes, segundo dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Sem regulação ainda no País, a Polícia Federal já sabe que esse comércio é operado integralmente pelo crime organizado, com sonegação de centenas de milhões de reais.

Paris é uma...

Brasileiros turistas e de comitivas em Paris, em contato com a Coluna, mostram-se muito surpresos com a bagunça na segurança da cidade. Muitos passaram a levar seus cartões de acesso no bolso, com medo de furtos nos hotéis. Outros tantos estão comendo croissant em pé na rua, no café da manhã, e almoçando fatias de pizza à beira do rio Sena. Há relatos de furtos e roubo à mão armada nas periferias e metrôs.

Olha a conta

Candidato à reeleição, Victor Cassiano (MDB), prefeito da pequena e pobre Cametá (PA) – IDH 0,577 e R$ 1 bilhão em dívidas com a União – abriu o cofre para pagar shows caros num fim de semana, como a Banda Eva e Calypso.

ESPLANADEIRA

#Exposição "Laços: Belo Brasil, Bela China" celebra de 6 a 15 de agosto os 50 anos de relações diplomáticas no Congresso Nacional. #Monique Benoliel lança amanhã talk para mulheres empreendedoras no Café do Mar, no Museu do Amanhã, Rio. #Cardiologista Ludhmila Hajjar foi designada conselheira do MEC. #Ministério das Comunicações quer facilitar crédito para empresas que levarem internet banda larga a pequenas cidades. #CNC: mais de um terço dos consumidores evitam empresas com má conduta social ou ambiental. #ABRAMPA realiza em Goiânia o 2º Seminário sobre Unidades de Conservação dias 14 e 15 de agosto.