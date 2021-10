Ranking das CPIs

Ao recomendar o indiciamento de 81 pessoas, a CPI da Pandemia do Senado entrou para o topo do ranking de comissões que mais pediram ao Ministério Público Federal e outros órgãos a abertura de processo contra investigados. A liderança se mantém com a CPI Mista dos Correios, em 2006, que pediu o indiciamento de mais de 100 pessoas – a maioria deputados federais e empresários envolvidos no…