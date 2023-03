PT quer a Vale

Mal João Fukunaga foi confirmado na presidência da Previ, o maior fundo de pensão do País, ligado ao Banco do Brasil, o seu padrinho PT já mira outro caixa bilionário do fundo: tem gente graúda do partido atuando no conselho para emplacar o presidente da sócia Vale, onde a Previ tem quase 9% das ações. A conferir as próximas.. minerações políticas.

Verdes chateados

O Partido Verde se sente escanteado nas negociações por comissões na Câmara dos Deputados, mesmo lembrando aos petistas que foi a primeira legenda a estender a mão a Lula da Silva quando foi preso em Curitiba. Esta semana será decisiva nas articulações. O PV abriu mão de disputar o comando da CCJ da Câmara e cobra compromissos de contrapartida em cargos sugeridos ao Palácio do Planalto.