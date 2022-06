Uma leitura atenta à proposta de governo do então candidato Jair Bolsonaro em 2018 – batizada de “O Caminho da Prosperidade” - mostra que dezenas de promessas não saíram do papel. O documento contém 81 páginas e logo na apresentação prometia “um governo sem toma lá-dá-cá, sem acordos espúrios”. Quase quatro anos depois, o Planalto virou refém do Centrão, com direito a orçamento secreto e cadeiras no primeiro escalão do Governo.

Imprensa

O plano também falava em “imprensa livre”. Em 2020, foi revelado que o governo Bolsonaro fez monitoramento de jornalistas críticos à sua gestão. Nos últimos anos, foram inúmeros os ataques do presidente a jornalistas, inclusive com ameaça de agressão física.

Inflação

O então candidato Bolsonaro também jurou que faria os ajustes necessários para garantir crescimento com “inflação baixa e geração de empregos”. Atualmente, o Brasil tem a maior inflação dos últimos 26 anos.

Derrota

A decisão do PSDB de apoiar Simone Tebet (MDB-MS) representa mais uma derrota para o ex-homem forte do partido, Aécio Neves. Só ele e cinco parlamentares votaram pela candidatura própria. Outros 39 votaram pela chapa com Tebet.

Infração

Deputados do PSB acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, seja investigado por suspeita de responsabilidade e improbidade administrativa e infração à legislação eleitoral.

Queiroguinha

No documento, a bancada cita denúncia de que o filho do ministro estaria atuando como intermediário para obter recursos do Ministério da Saúde e do Fundo Nacional de Saúde para determinados agentes políticos. Conhecido como Queiroguinha, o estudante de medicina Antônio Cristóvão Neto aparece como pré-candidato a deputado federal pela Paraíba.

De Brasília

Em disputa com a ex-ministra Damares Alves (Republicanos) ao Senado, a deputada federal Flávia Arruda (PL) adotou o lema “eu sou de Brasília, conheço a cidade”. Damares mudou de domicílio eleitoral de São Paulo para o Distrito Federal em abril.

Auxílio

As pré-campanhas do ex-presidente Lula e de Jair Bolsonaro elegeram o Auxílio Brasil como principal mote para atrair os votos dos eleitores de baixa renda. Bolsonaro vai reforçar que ampliou o valor e o petista defenderá que é o “pai” do benefício.

Barreiras

O Governo baixou uma Medida Provisória (MP 1.121/22) que estabelece a instalação de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. O texto da MP, já em vigor, estabelece que as barreiras serão feitas por servidores públicos federais, prioritariamente, ou por militares.

Mariana

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o Rompimento da Barragem do Fundão aprovou relatório com 84 recomendações e 56 pressupostos para a reparação de danos do crime socioambiental de Mariana (MG). A lista inclui, entre outras recomendações, a gestão de fundos para investimentos específicos nas regiões afetadas.

Em alta

Levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) aponta que nas últimas duas semanas hospitais privados registraram aumento médio de 94% de casos confirmados de Covid-19. Já a taxa de ocupação dessas instituições no mesmo período alcançou a média de 84%.

Grande Oriente

O bicentenário do Grande Oriente do Brasil, mais antiga associação de lojas maçônicas do Brasil, será comemorado em sessão solene do Congresso Nacional marcada para o dia 17 de junho.

ESPLANADEIRA

# DJ brasileiro Jamie Coins (@jamiecoins) lança a música "Still Flexin". # Podcast “Vozes da Lei" recebe neste mês procurador-geral do Estado do Rio, Bruno Dubeux, e o defensor público geral do Estado, Rodrigo Pacheco. # Diretor-geral da Escola de Negócios e Seguros, Tarcísio Godoy, participa hoje do painel “Educação em Seguros – Tirando o atraso, reduzindo a assimetria”, do Open Summit 2022.