Primeiro teste

Um discurso bem ensaiado, a jogada de marketing em rede nacional, o momento oportuno, o programa de TV apropriado e o público alvo, o cenário político ideal, a chance eleitoral. Tudo se encaixa no contexto da revelação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), de que é homossexual – Em Brasília todos sabiam, mas a população não, e isso interessa ao grupo político e a um…