Primeira crise

Por trás da pressão para que Valdemar da Costa Neto se afaste da presidência do PL está o fundo eleitoral (R$ 864 milhões) que o partido terá neste ano. Depois de deixar a cadeia, o cacique foi para São Paulo e avisou aos mais próximos que não se afastará. Ele também se manteve à frente da sigla - à época PR – quando foi condenado no mensalão.

Hum, tá bom..

Presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP) reafirma que o partido, que comanda o Ministério de Portos e Aeroportos, se mantém “independente”. Cotado para suceder Arthur Lira (PP-AL), o parlamentar ensaia a candidatura - alinhada ao Planalto - pregando: “Nosso papel é dialogar até mesmo com quem pensa diferente de nós”.

Atraso & descaso

Servidores de várias escolas da rede estadual de ensino em Campina Grande (PB) decidiram cruzar os braços após a empresa Alerta Serviços – do candidato do Republicanos à prefeitura de São João do Cariri (PB), Shigeaki Maracajá – atrasar salários. Mais de 2 mil trabalhadores vêm sendo afetados pelo descaso da empresa, que não apresentou nenhuma justificativa para a situação.

Petróleo hostil

O presidente Lula da Silva confirmou que irá à Guiana para a cúpula da Comunidade dos Estados do Caribe (Caricom), em 28 de fevereiro. O encontro será realizado em meio ao clima hostil e à disputa entre Guiana e Venezuela pela região conhecida como Essequibo, na fronteira entre os dois países, riquíssima em reservas de petróleo.

Ritmo eco

A Embalixo investiu na conscientização dos foliões de São Paulo e usou uma tecnologia de ponta para transformar plásticos retirados do mar em sacos de lixo ultra resistentes. No Brasil, são descartadas cerca de 250 toneladas de plástico por ano. A campanha da Embalixo deste ano foi“Neste Carnaval, Lixo é no Lixo. Vem com a Embalixo Neste Ritmo”.

ESPLANADEIRA

# Qintess abre vagas de TI e Administração em Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Bogotá. # Banco Mercantil encerra 2023 com lucro líquido anual de R$ 421 milhões. # Carrefour reduz 30% de incidentes com a implementação de bodycams. # Bradesco Saúde cresce 74% no número de segurados de produtos regionais no DF. # Aline Torres, da SMC-SP, desenvolve ações em prol das minorias. # Ava GalleriaVarkaus apresenta exposição "EncertArt", com curadoria de Edson Cardoso.