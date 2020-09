Presentão pré-concessão

Não há lugar no planeta onde as estatais são tão generosas para futuras compradoras. A Infraero vai gastar R$ 70 milhões para ampliar a pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu (PR), para depois privatizá-lo – obra que, para quem entende do assunto, dentro e fora da empresa, poderia ser realizada pela futura dona do terminal. Para um funcionário que prefere não se…