Praia dos milhões

A Polícia Rodoviária Federal soltou ontem a Operação Semana Santa com todo o seu efetivo nas estradas com foco no combate à imprudência do excesso de velocidade de alguns motoristas. É uma das cinco principais causas de acidentes no Brasil, registrados no feriado do ano passado. A operação segue até domingo à noite.

Casa mineira 2 A Cohab Minas explica que desfez a parceria com União para habitação "após estudo realizado sobre a matriz de risco do programa" e que "constatou-se que não se apresentava vantajoso para empresa, podendo gerar ainda mais passivos para Companhia". Já os funcionários acusam o Governo Romeu Zema de sucatear a estatal para abrir caminho ao financiamento privado no setor habitacional. A Cohab informou que já regularizou 73 conjuntos habitacionais de 415 construídos pela empresa pública. Narciso na parede Quem aluga uma mansão de praia na ilha dos Frades em Vitória (ES) se surpreende com o quadro inusitado na suíte master. É uma grande foto moldurada do dono da casa na cabeceira da cama: O senador Marcos do Val, o proprietário do imóvel.