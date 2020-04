Portas escancaradas

Enquanto as tropas do Exército se esforçam em manter vigília na fronteira com a Venezuela – maior trânsito diário de imigrantes – no Amapá a situação é pior. A ponte que liga Oiapóque ao município de São Jorge, na Guiana Francesa, é totalmente liberada do lado brasileiro. No País vizinho, há aduana com mais de 100 agentes e policiais em revezamento, aduana, câmara frigorífica para…