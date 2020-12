Walmor Parente (interino)

Com críticas à politização em torno da vacina e das medidas de combate ao Covid-19, a comissão do Congresso que fiscaliza as ações da União durante a pandemia conclui, no parecer final, que o Brasil ainda segue sem um plano nacional de vacinação, apesar de o governo “ter divulgado algumas informações gerais”. No…