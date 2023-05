Pimenta fortalecido

Depois de desencontros em público, desmentindo ministros, o presidente Lula da Silva se convenceu de que é preciso estruturar melhor a área de comunicação do Planalto. A ideia é que Paulo Pimenta assuma efetivamente a coordenação. Isso ainda não ocorreu por responsabilidade do próprio presidente, que tem priorizado agendas internacionais para limpar seu nome. A ideia é nomear mais um jornalista experiente para ajudar Pimenta na coordenação junto a ministérios.

No cenário mundial, Lula da Silva não pensa em outra coisa que ser agraciado com o Nobel da Paz, pelo combate à fome desde 2003. Ainda se inclui na lista de pacifistas.

Só mais do mesmo..

O Governo criou o Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050 e o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas. Com a missão de buscar soluções para o setor – o que já ocorre há décadas.

Um órgão “opositor”

A oposição ao Governo de Lula da Silva insiste em indicar a Agência Nacional de Telecomunicações como o órgão fiscalizador do projeto de lei das fake news. É que todos conselheiros atuais, com mandato, foram nomeados por Jair Bolsonaro.

Cultura nacional

A conta virá alta para patrocinadores. A Lei 14.567 sancionada por Lula reconhece escolas de samba como manifestação da cultura nacional – “seus desfiles, sua música, suas práticas, suas tradições”.

Freio na farra

Operação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás multou estabelecimentos turísticos, como hotéis e atrativos turistícos (entre este cachoeiras) de Pirenópolis. As notificações ocorreram entre 4 e 12 de maio e chegaram a R$ 2,75 milhões. Foram constatadas falta de licença ambiental regularizada, desmatamento e parcelamento irregular do solo.

ESPLANADEIRA

# SLS Puerto Madero, em Buenos Aires, realiza quinta-feira evento em comemoração ao 1º ano de fundação do hotel. # Dra. Cristiane Costa palestra no Congresso Brasileiro de Ginecologia Regenerativa dias 25, 26 e 27 de maio, no RJ. # Renato Mandaliti participa dia 25 do 7º Fórum Contencioso de Massa, em SP. # Fundação Grupo Boticário abre inscrições para novo ciclo do Programa Natureza Empreendedora. # Índice de Atividade Econômica Stone Varejo aponta que em abril as vendas caíram 7,7%. # Shoppings da Aliansce Sonae + brMalls promovem atividades em comemoração aos 100 anos da Disney.