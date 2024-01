Em menos de seis dias, a Polícia Federal deflagrou duas operações, com buscas nas residências e gabinetes da Câmara, contra deputados bolsonaristas - Carlos Jordy (PL- RJ) e Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) – pré-candidatos de centro-direita a prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro. A dez meses das eleições municipais, preocupa o PL, comandado por Valdemar Costa Neto, o possível impacto da exposição e a repercussão negativas nos votos. Por ora, a contraofensiva do partido tem se concentrado no mantra de que as operações são “perseguição do Judiciário” e que não haverá “prejuízo eleitoral”. A bancada bolsonarista segue inconformada com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PL-AL), que assiste aos “passeios” da PF na Casa sem ser avisado e sem se posicionar.