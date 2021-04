Perigo nos detalhes

Duas expressões incluídas no texto da Lei 14.132 do último dia 31 de março, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tipifica o Crime de Perseguição no Código Penal Brasileiro, chamaram a atenção de advogados e jornalistas. Os termos “(...) reiteradamente e por qualquer meio (...)” podem abrir brecha para interpretação jurídica de meio físico ou virtual – o que conotaria, também,…