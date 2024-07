Pautão de agosto

O recesso parlamentar não está sendo tranquilo para a maioria dos senadores e deputados federais. A bomba relógio explode na 2ª quinzena de agosto, com as pautas nas Casas da Autonomia do Banco Central, Regulação dos jogos de azar (volta dos bingos, cassinos e legalização do Bicho) e a regulamentação da Reforma Tributária – temas longe de consenso e que racham as bancadas. A despeito das “férias”, os telefones não param de tocar para vossas excelências. Apesar do clima, e de os presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira desconversarem para quem os sonda, é certo que tudo estará resolvido até novembro.

Vape na mala

A ANAC passou a permitir o embarque e transporte de cigarros eletrônicos (os vapes) para uso próprio dos passageiros (mas sem fumar em voo). A decisão segue norma autorizativa da Anvisa e acontece após ganhar repercussão a reclamação de consumidores impedidos de embarcar com os produtos na bagagem, em aeroportos de cidades como Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).

Motor mais limpo

As administrações públicas de todas as esferas terão de dar preferência a carros de motores híbridos, de biocombustíveis ou a hidrogênio nas compras e locações em licitações, caso vingue o PL 1086/24 que acaba de passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto é do senador Fernando Farias (MDB/AL), com relatoria do senador Fernando Dueire sem alterações do texto original.