Passaporte & programa

O descrédito das relações internacionais do Governo Bolsonaro resvalou nas atividades similares do Congresso Nacional. Desde maio deste ano a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul não se reúne no Senado. A última reunião foi no plenário 7 da Ala Alexandre Costa, e nada deliberou. É um desafio para o novo Governo.

E nem começou

Apesar do desdém do presidente eleito Lula da Silva, José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça e ex-deputado federal, conseguiu emplacar dois nomes na equipe de transição no GT de Justiça e Segurança Pública. Seu atual sócio Gabriel Sampaio, ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, e Marivaldo Pereira, ex-secretário executivo do Ministério da Justiça já circulam pelo CCBB. Mas os nomes causaram ciumeira dentro do PT. E o Governo nem começou...

Caso Martins

Lembram do assessor do presidente Bolsonaro suspeito de ter feito gesto antissemita na CPI da Covid em março de 2021? A defesa de Filipe Martins, composta pelos advogados João Manssur e Rodrigo Bonametti, informa que algumas ações cíveis movidas por ele contra quem o acusou foram julgadas procedentes em 1ª instância, e foram interpostos recursos junto aos respectivos tribunais para majorar as indenizações arbitradas. No âmbito penal, Martins foi absolvido em 1ª instância e aguarda a manutenção do julgado perante a instância superior.

Falcon de Neymar

O jatinho Falcon 900 prefixo PS-NJR, o novo avião do jogador Neymar Jr, custou estupendos R$ 250 milhões e ele iniciou seu processo de nacionalização na ANAC, avisa a agência à reportagem. Só em impostos deverá pagar 6% de IPI (parcelados) sobre o valor da compra. Numa “nacionalização” em parte, ele paga esse índice (recebe o aval para operar no Brasil por tempo determinado). Mas o imposto pode chegar até 18% sobre o valor do avião se ele nacionalizar o aparelho para ficar no Brasil.

ESPLANADEIRA

# Brasilcap oferece chance de cliente Ourocap ganhar viagem para país vencedor da Copa. # Tartaglia Arte abre dia 26 exposição 'La Chair de l'Univers', no Espaço Cultural Correios Niterói RJ. # BBM Logística foi uma das patrocinadoras do Workshop Circuito Logística – Especial Goiás de 2022. # Procurador-federal aposentado da AGU, Judivan Vieira, lança dia 9 de dezembro livro "Falácias Políticas", em Brasília. # Menos1Lixo e Projeto ReTornar firmam parceria pelo meio ambiente. # Acontece hoje evento para celebrar chegada do professor Ricardo Escolá ao escritório de advocacia /asbz. # Será realizado hoje seminário "Taxação no Brasil: Desafios e Perspectivas” da FEA USP, Fipe e Samambaia Filantropias.