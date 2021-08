Paraíso sem controle

A vila de Caraíva, distrito de Porto Seguro e point turístico internacional no litoral Sul baiano, virou um problema sério para as autoridades. Em especial na área da aldeia indígena, que cresce como uma cidade desde a instalação de postes e rede elétrica em janeiro de 2020 pela COELBA. As centenas de ‘gatos’ deixam a rede fraca, e a companhia demora a atender os poucos pedidos de ligação de…