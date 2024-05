Palácio x Lira

Criada a partir do empenho do senador Renan Calheiros (MDB-AL), a CPI da Braskem, em seu relatório final, sugere mais investigações sobre possíveis responsabilidades do engenheiro Gustavo Lopes, diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. Lopes, que depôs na CPI, é aliado do senador e foi nomeado para o cargo no IMA na gestão de Renan Filho no Governo de Alagoas, um amigo pessoal.

Parabéns, mas...

Presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff – que estava em missão oficial na Europa quando surgiu o caos climático gaúcho – demorou, mas apareceu bonita na mídia. Conseguiu liberar, do fundo do banco, R$ 6 bilhões para salvar a infraestrutura do Rio Grande do Sul. Ocorre que não é doação, é financiamento liberado se o Estado tiver condições de se endividar e honrar o caro compromisso futuro.

Olhem para dentro

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná vai doar R$ 2 milhões de reais de seu Orçamento anual – que é aprovado pelo Governo e Assembleia Legislativa. Toda solidariedade milionária com dinheiro público é bem vinda, mas tem gente lembrando aos conselheiros que o Paraná tem 70 cidades com IDH abaixo da média mundial.

Castro nos EUA

A nova rodada de negócios do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em Nova York, rendeu avanços com investidores e multinacionais. Mas qualquer anúncio oficial de mais injeção de bilhões de reais – e eles virão, em breve – será feita com cautela. O secretariado núcleo-duro do governador no Palácio, aliás, já conseguiu atrair nova montadora e uma farmacêutica, gigantes mundiais. Serão anunciados no tempo certo.

Galpão solidário

A Log, construtora e gestora de condomínios logísticos, disponibilizou uma área de 1,4 mil metros quadrados em um dos seus galpões em Brasília para a FAB, que será usado nos próximos meses para organizar as doações que chegam de diversas regiões do Brasil à capital nacional antes que sejam enviadas para o Rio Grande do Sul. A área já está sendo utilizada pelos militares da Aeronáutica.

ESPLANADEIRA

# IWG anuncia abertura da 2ª franquia Regus no Brasil, em Cuiabá. # FCamara

apresenta iniciativa para impulsionar inovação em grandes empresas. # A Bradesco Seguros realiza até o fim deste mês a sexta edição da ‘Quinzena do Seguro’. # Lalin Witch apresenta nova obra na exposição “Livre Expressão", na galeria Ava Rio. # CNC projeta crescimentos de 2% nos serviços e 2,4% no turismo em 2024. # Itaú Social recebe inscrições para o Edital Fundos da Infância e da Adolescência.