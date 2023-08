Pacheco e PT

De olho numa candidatura ao Governo de Minas Gerais em 2026, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), se aproxima do PT mineiro, com quem sonha montar chapa forte para concorrer contra o grupo do atual governador Romeu Zema (Novo). Selado o apoio político, Pacheco também planeja atrair tradicionais financiadores de campanhas petistas no Estado. Entre eles, a Viação Gontijo, que, segundo inquérito da Polícia Federal concluído em 2018, abasteceu com quantias milionárias, via caixa-dois, a campanha do então governador petista Fernando Pimentel. Outras empresas do setor de transportes também costumam financiar o PT mineiro e Pacheco, como se sabe, tem mandado e desmandado na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio do diretor-geral Rafael Vitale, seu apadrinhado.

Lira e o PCdoB

Perguntado por um deputado do PCdoB se estaria interessado em nomear um aliado político para o ministério da Ciência e Tecnologia, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), respondeu: “Não há hipótese. O que eu vou fazer lá?” Mesmo com a bancada minúscula de seis deputados, os comunistas querem manter a deputada Luciana Santos (PE) e temem descontinuidade dos projetos se ela for transferida.

Faroeste ferve

O Gaeco, braço forte do MP, tem atribuição para investigar uma nova invasão da Operação Faroeste. Agora é na fazenda A Serteneja, em Barreiras, há 120 anos de posse e propriedade da família do ex- governador Antônio Balbino. Desta vez, também há suspeitas de empresa de segurança privada envolvida com oficiais da PM baiana.