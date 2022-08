A campanha nem começou e as nuvens que forjavam tempestades de adversários sobre o céu de Brasília começam a se dissipar - e mostrar o que cada um realmente deseja. Roberto Jefferson, dono do PTB, lançou ontem sua candidatura a presidente da República. É o primeiro candidato com tornozeleira e em prisão domiciliar. Mas ele quer mesmo é chamar atenção do aliado Jair Bolsonaro, de quem se sente abandonado. André Janones (Avante), que mal se lançou ao Planalto, já tem avisado que vai colar em Lula (PT) ainda no 1° turno. Nada surpreendente para um partido que já se chamou PTdoB. E o ex-governador do DF José Roberto Arruda (PL) conseguiu a tempo tudo o que almejava. Condenado por malfeitos em sua gestão, Arruda – que tem bom espólio eleitoral – usou a canetada do ministro do STJ Humberto Martins, que lhe garantiu por semanas a elegibilidade, para pressionar o governador Ibaneis (MDB) a lançar ao Senado sua esposa Flávia Arruda. Inelegível novamente, por mãos de outro ministro, ele volta aos bastidores.

Mão na enxada

A Polícia Militar de Dom Inocêncio (PI) descobriu plantação de pés de maconha num sítio na zona rural. Parte da terra bem capinada e irrigada. Porém nenhuma alma viva no trato. A lamentação foi grande sem o flagrante. Não para encarcerar os elementos. Sobrou para a tropa arrancar os milhares de pés da planta.

Pretos e brancos

Situação estranha ocorre em Belo Horizonte. A relação da seccional da OAB-MG com nomes à lista sextupla para indicados ao novo TRF (6ª Região) circula nas bancas com citações “branco”, “pardo” e “preto” ao lado de sobrenomes dos potenciais candidatos. A Ordem argumenta que trata-se da publicização da sua paridade de gênero e cota racial.