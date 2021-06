Olhos vivos

É ordem no Palácio do Planalto. Os computadores amanhã com acesso ao vivo à TV online do Tribunal de Contas da União. O ministro-relator Walton Alencar vai dar seu parecer sobre as contas do Governo Federal em 2020. Toda informação no voto sobre ressalvas ou suposta irregularidade será rebatida de pronto no mesmo dia. O presidente Jair Bolsonaro sabe do risco. Foi num voto desses que a então…