O ‘terrível’ Mendonça

O Advogado-geral da União André Mendonça será o indicado do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal na vaga do ministro Marco Aurélio Mello, em Julho. O ex-ministro da Justiça se reuniu com o presidente no Palácio na sexta-feira passada. Foi comunicado de que será o “terrivelmente evangélico”, expressão que Bolsonaro já usou para citar o perfil que…