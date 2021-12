A Polícia Rodoviária Federal tem sido procurada cada vez mais pelo Ministério Público Federal, e por órgãos de segurança dos Estados – em alguns casos pela Polícia Federal – para apoiar operações na praça. A despeito da nova Portaria do Ministério da Justiça (42/21), que substitui a 739 de 2019, restringindo as atividades dos agentes a ações conjuntas. A norma anterior, revisada, dava poder de investigações. Fato é que o serviço de inteligência dos rodoviários tem sido crucial para operações. Foi o caso do cerco a bandidos de facção que planejavam assalto a banco em Varginha (MG).

Coisas da política

Que não se surpreenda o leitor se Geraldo Alckmin surgir vice de Lula da Silva, mas filiado ao PSD. O partido de Gilberto Kassab tem alianças fortes com o PT em Estados com grandes colégios eleitorais, a exemplo do PSB – que tenta emplacá-lo na chapa.

Mas..

.. o que está combinado, entre Alckmin e Kassab, é que o ainda tucano se filie ao PSD para disputar o Governo de São Paulo. A conferir.

Crise existencial?

De uma raposa política: só de abrir um diálogo com Lula, o Alckmin perdeu a identidade com o seu eleitor, e vai sofrer consequências no eleitorado paulista.

Piso da Enfermagem

Na quarta-feira passada (8), em audiência pública na Câmara dos Deputados, o Ministério da Saúde finalmente apresentou o impacto do projeto de lei do piso salarial da enfermagem: R$ 22,5 bilhões ao ano, somando os setores público e privado.

Além dos aplausos

Em outubro, os deputados Célio Studart (PV-CE) e Mauro Nazif (PSB-RO) questionaram oficialmente o ministério sobre o tema, mas não receberam resposta. A Câmara busca agora uma solução no Orçamento da União. Para Studart, a enfermagem, essencial no combate ao Covid, tem pressa e merece mais do que aplausos da sociedade.

Só ponte salva

A situação ficou tão crítica no Vale dos Búfalos, trecho da estrada entre Trancoso e Caraíva alagado pelo rio dos Frades, que o deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) pedirá à ministra Flávia Arruda verba para ajudar a prefeitura de Porto Seguro a construir uma ponte na reta de 2km. Turistas ficaram isolados em Caraíva.

MERCADO

Piri perdendo..

A histórica Pirenópolis (GO) vive especulação imobiliária desenfreada prestes a completar 300 anos. Com ruas de casario barroco, bonitas cachoeiras e mais de 10 festivais de cultura, a cidade assiste à perda da tranquilidade com a onda de resorts anunciados. Já são três, um deles com 180 apartamentos em modelo timeshare.

..o charme

Não bastasse a desconfiguração arquitetônica do patrimônio tombado, os rolos aparecem. Há dias, um cidadão que constrói pousada sumiu e deixou contas milionárias. Camburões da PF circulam atrás de outro investidor. E um dos resorts virou caso de polícia num vaivém de decisões judiciais.

Garantia extra

A pergunta do vendedor na compra de eletrodomésticos e eletrônicos já rende bilhões. O Seguro Garantia Estendida, com cobertura para celulares, TVs, geladeiras etc, teve arrecadação de R$ 2,33 bilhões de janeiro a setembro – 17% a mais sobre o mesmo período de 2020, segundo a FenSeg. O mercado registra 46 milhões de itens na lista.

PixBet hackeado

O site de apostas PixBet, que patrocinado os times América (MG), Avaí, Goiás, Juventude, Ponte Preta, Vasco e Cruzeiro e, tem como garoto-propaganda Galvão Bueno e Zico, foi atacado no último domingo por hacker que publicou documentos de três pessoas. A plataforma informou pelo Twitter que o “site e aplicativo da PIXBET foram hackeados”.

ESPLANADEIRA

# Acontece dia 16, no Rio, lançamento da mostra "Pelas águas do Jequitinhonha me deixei levar". # Termina dia 16 o RioMarket, evento de negócios paralelo ao Festival do Rio. # NTT DATA abre 800 vagas de trabalho para profissionais de tecnologia. # Estilista Anne Garcia lança coleção de biquínis de luxo com detalhes em ouro. # IRKO Hirashima firma parceria com Confederação Brasileira de Rugby.