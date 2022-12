O mundo convidado

Suíte-escritório A suíte presidencial que Lula da Silva transformou em escritório no Meliá Hotel em Brasília tem dois amplos ambientes (salão e quarto), hidromassagem, cama super ming size, e até sauna. O presidente eleito tem direito a secretária cedida pelo hotel e um lounge na sala para fazer reuniões. Ele não sai do quarto, onde toma café da manhã e almoça e janta na sala, numa mesa para até seis convidados. O PT paga as diárias e Lula esnoba solenemente a gritaria dos oposicionistas na porta do hotel. Tem opção de sair de helicóptero do terraço, para o aeroporto de Brasília, para viajar a São Paulo.

Protegidos de Janja

Janja da Silva, a futura primeira-dama do Brasil, tem mandado muito nos grupos temáticos do Governo de Transição. Ela influenciou na escolha de funcionários e ex-colaboradores da Usina de Itaipu – onde trabalhou apadrinhada por Lula da Silva por anos – para integrarem comissão remunerada dos grupos de transição no CCBB.

Regulação vem aí

O GT das Comunicações no CCBB vai priorizar um projeto de regulação da internet, uma promessa antiga de Lula da Silva e sonho do PT, que vai se tomando forma agora que ele volta todo-poderoso. Polêmico, o projeto é defendido com entusiasmo pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Ele cita a influência das fake news nas eleições.

Mais 3 milhões

A economia do Brasil segue dando sinais de retomada forte no pós-pandemia da Covid-19. Crescem os pequenos negócios brasileiros em 2022. Um levantamento do Sebrae, até setembro, mostra que a soma da abertura de empreendimentos de Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) chegou a cerca de 3 milhões de registros.

Fraude no e-commerce

Um dos setores alavancados pela pandemia de Covid-19 foi o e-commerce. Segundo a pesquisa Global Payments Report da Worldpay from FIS, as compras online ainda devem crescer 55,3% nos próximos três anos. No Brasil, a projeção esperada é de 18%. Mas nem tudo são flores, segundo levantamento da Signifyd: contas mais antigas, muitas vezes esquecidas por seus proprietários, são alvos de roubos de dados, logins e senhas. As fraudes provenientes de contas antigas aumentaram 200% ano a ano. Já em contas novas, cresceu apenas 28% ano a ano.