O de sempre

O velho e experiente MDB vai dando as caras para não ser um coadjuvante abandonado no cenário eleitoral de 2022. A postura do ex-presidente Michel Temer em abrandar o discurso crítico sobre a ex-presidente Dilma Rousseff e a articulação em andamento para se lançar ao Planalto – conforme a Coluna antecipou ontem – indicam que o PT, PSDB e até o presidente Jair Bolsonaro (ainda sem…