A bancada do PT criou força-tarefa na Câmara dos Deputados para o partido assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. É fundamental para o partido em projetos que ajudam o presidente Lula da Silva. Os nomes do grupo são os dos deputados Carlos Zaratini (SP) e Arlindo Chinaglia (SP) – preterido como ministro da Defesa. A CREDN é o caminho para agenda lulista: com ela, deputados formarão comitivas para defender o legado do presidente e seu nome, em missões no exterior. Através dela, o PT também vai trabalhar para blindar os iminentes contratos do BNDES para obras financiadas em governos de países hermanos, como na Argentina, Venezuela e Cuba (Sim, já tem uma fila para a retomada dos investimentos bilionários). É na Comissão também que o PT controla a política externa em interface com o Itamaraty e terá em suas mãos o comando da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, que neste ano passa para o bojo da CREDN e que está paralisada desde 2016.