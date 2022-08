Novela do PROS

Eurípedes Junior, fundador do PROS, reassumiu o comando do partido após ter sido afastado da direção por conta da disputa judicial que ocorre desde 2020. A decisão liminar monocrática é do ministro Jorge Mussi, vice-presidente do STJ, após vaivém de sentenças no TJ do DF. À frente da legenda estava Marcus Holanda, outro fundador do PROS, que foi reconhecido em decisão unânime no TJDFT em…