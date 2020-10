Nova esquerda

Além do PCO e PSOL, os mais aguerridos partidos de esquerda já conhecidos de anos para cá, uma nova sigla com viés de esquerda radical surge discreta e ainda desconhecida dos brasileiros na disputa deste 2020. Aprovado em 2016 pelo TSE, mas oficializado com direito a disputar eleição no fim do ano passado, o Unidade Popular Socialista (UP) junta-se aos outros 32…