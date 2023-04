Nova camisa

Ferrenho apoiador do Governo de Jair Bolsonaro nos quatro anos de mandato, o Republicanos já fechou com o presidente Lula da Silva. “Estão conversando muito bem”, diz um cacique do Palácio. O partido é muito ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, um bom rebanho eleitoral que ninguém quer esnobar ou ter como inimigo numa eleição. A aproximação, no entanto, partiu dos próprios expoentes da…