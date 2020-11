Muito dinheiro para pouco

Fechadas as urnas do 1º turno, pode-se constatar até o momento que o PSL e o PT – donos das maiores bancadas federais e dos mais gordos fundos eleitorais – são os derrotados das eleições municipais. Das mais de 5 mil cidades, o PSL elegeu 90 prefeitos, e o PT, 179 – despencou na tabela do Poder e não aparece nem entre os 10 maiores partidos munícipes para 2021. Apesar…