Morte no escritório

Um crime rodeado de mistérios assombra a classe advocatícia de Brasília e é tratado com muito sigilo pela Polícia Civil, cuja 3ª DP que investiga o caso: a morte do advogado baiano Ubaldino Marques Jr, de 52 anos, que, segundo relatos, teria sido espancado dentro do próprio escritório. Seu corpo foi encontrado na sala num condomínio empresarial no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) dia 18 de julho. Segundo a polícia, a morte teria ocorrido entre o dia 12, às 10h, e o dia 18, às 16h. Aí começam as situações estranhas. Solitário em Brasília, Ubaldino estaria morando dentro do escritório. Seu corpo chegou lacrado à terra natal Itabuna (BA), onde, segundo notícias locais, a família descobriu nele vários hematomas, ferimentos nas mãos e nariz, contrariando informes extra-oficiais de que teria sido vítima de infarto. A Polícia analisa os vídeos do circuito de TV do prédio. Em contato com a Coluna, a PCDF informou que não pode dar detalhes, mesma resposta da administração do condomínio. As seccionais da OAB do DF e Bahia informam que acompanham as investigações pela comissão de prerrogativas e cobram rigor na apuração.

Que choque

Terminou na quarta (28) o prazo para que a Eletrobras informasse aos seus credores que o presidente da companhia Ivan Monteiro é alvo de uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários. Monteiro é suspeito de envolvimento em supostas irregularidades nos registros contábeis e nas demonstrações financeiras durante o período em que integrou o Conselho de Administração do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB).