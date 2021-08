Micareta militar

O esperado desfile militar com blindados e veículos das Três Forças Armadas hoje pela Esplanada em Brasília, não programado, surge em má hora. Para congressistas ouvidos pela Coluna – da base e oposição – é uma demonstração desnecessária de um poderio bélico que o Brasil não tem, e que só piora a relação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O…